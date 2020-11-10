بالفيديو.. معلم يتابع الدروس مع طلابه من داخل المستشفى رغم مرضه

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم (الثلاثاء)، معلماً يتابع الدروس مع طلابه عبر “منصة مدرستي” أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج.
وبدا في الفيديو المعلم وهو يجلس على السرير الأبيض ويمسك هاتفه ويقدم درساً في مادة القرآن الكريم لطلابه، في حين قال مكتب التعليم ببيشة إن المعلم يُدعى عبدالله ردة، ويعمل في مدرسة الملك فهد الابتدائية.
يُذكر أن مقاطع عدة تدوولت لمعلمين يقدمون الدروس لطلابهم عن بعد رغم مرضهم، ما عكس تفانيا وإخلاصا منهم وحرصا على متابعة الدروس مع الطلاب.
📱| مبادرة معلم ..
الأستاذ: عبدالله علي بن ردة – بمدرسة الملك فهد الابتدائية- “شفاه الله” يشارك طلابه دروسهم من خلال #منصة_مدرستي برغم مرضه وملازمته السرير الأبيض . pic.twitter.com/H2WYje7UAb
— مكتب التعليم بالوسط – بنين (@MOE_BIA_01) November 9, 2020
وفق “أخبار 24”.