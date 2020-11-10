لقاح “فايزر” ليس الوحيد.. لقاحات مضادة لكورونا تتسابق لإنقاذ العالم من الجائحة.. وهذا اللقاح الأقرب للإنتاج

تسابق العديد من الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية على مستوى العالم الزمن من أجل التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم البدء في الحصول على موافقات الإنتاج.
وبالتزامن مع إعلان شركة “فايزر” الأمريكية وصول فعالية لقاحها المضاد لكورونا إلى 90%، تسعى عدد من الشركات الأخرى لاتخاذ الخطوات النهائية لتحقيق هدفها المرجو، وهذه هي أبرز اللقاحات التي أُعلن عنها:
لقاح موديرنا
نقلت صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية، عن دراسة نشرتها مجلة “نيو إنجلند جورنال” الطبية، أن اختبارات الشركة الأمريكية في سبتمبر الماضي أثبتت فعالية لقاحها الواضحة في خلق مناعة قوية لدى الفئات العمرية المختلفة، وبالأخص الذين تزيد أعمارهم على 56 عامًا، وهو ما كان بمثابة بادرة أمل، كون معظم اللقاحات لم تؤت مردودًا جيدًا مع كبار السن.
ويمر لقاح “موديرنا” في الوقت الحالي بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حيث أعلنت الشركة في منتصف سبتمبر التعاقد مع أكثر من 25 ألف مشترك لإجراء الاختبارات، من أصل 30 ألفًا تحتاجهم بالفعل، متوقعة أن يوافَق على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
جونسون آند جونسون
اصطدمت مساعي الشركة الأمريكية العملاقة لإنتاج لقاح مضاد لكورونا بإصابة أحد المتطوعين بمرض لا تفسير له، ما دفعها لتعليق تجاربها السريرية للقاح منتصف الشهر الماضي.
وقالت الشركة إن مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة مستقلة لمراقبة البيانات والسلامة، مؤكدة أن مثل هذا التعليق يمثل أمرًا متوقعًا في التجارب الكبرى.
وتسعى الشركة في الوقت الحالي لإصدار التقرير النهائي بشأن اللقاح، والذي من المتوقع أن يصدر مطلع العام المقبل، وذلك حسب ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
أسترازينيكا
واجه اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” عثرات مختلفة، أبرزها وفاة متطوع بسبب البروتوكولات الخاصة بسرية معلومات المرضى، الأمر الذي نتج عنه توقف التجارب على اللقاح. وفق “أخبار 24”.
وعاودت التجارب في البرازيل مجددًا بعد مراجعة أسباب وفاة المتطوع وثبوت أنه لم يتلق من الأساس اللقاح الذي تتم تجربته بواسطة الجامعة البريطانية، حسبما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كما تتوقع الشركة أن يكون اللقاح جاهزًا للحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام الجاري.
سبوتنيك V
وجد اللقاح الروسي منذ الإعلان الأول عنه دعمًا حكوميًا كبيرًا، خاصة أنه يُعد أول لقاح مسجل رسميًا في العالم ضد فيروس كورونا، حيث أعلن الصندوق السيادي الروسي، نهاية أكتوبر الماضي، تقدم موسكو بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق والتسجيل السريع.
وأكدت شركة “بينوفارم” الروسية أن مصنعها أتم استعداده للبدء في إنتاج لقاح سبوتنيك Vصناعيًا، وذلك قبل حلول ديسمبر.