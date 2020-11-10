“بن نحيت”: لم أصف الشعب بـ”الحسود”.. ولهذا السبب لم يصل فيلم “321 أكشن” للمستوى المأمول

كشف الشاعر زياد بن نحيت، اليوم الثلاثاء، انطباعه عن أولى مشاركاته السينمائية، والتي تمثلت في بطولة فيلم “321 أكشن”، نافيا ندمه على القيام بهذا العمل الفني، والذي كان ينظر إليه كحلم.
وقال، خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه راضٍ تمامًا عن هذه المشاركة، خاصة أنه ضمن لها الظهور في دور العرض العربية، كخطوة أولى لأعمال سينمائية تُعرض عالميًا.
وأشار إلى أنه يتفهم انتقاد البعض بشأن عدد من مشاهد الفيلم، كما أكد أن النجوم الناجحين دومًا على استعداد لتقبل آراء الناس، وبالأخص في الأمور الجديدة عليهم.
وأرجع ابن نحيت عدم وصول الفيلم إلى المستوى المأمول إلى عدد من العوامل التسويقية والترويجية للفيلم، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا التي أثرت على السينما بشكل عام، نافيًا أن يكون الفيلم قد تعرض للفشل بسبب ظهور عدد كبير من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي فيه. وفق “أخبار 24”.
ونفى أن يكون نادمًا على المشاركة في الفيلم، بل أكد أنه حقق استفادة من التجربة بالتعرف على الظروف الخاصة بهذه الصناعة، رافضًا التقييم السلبي لمن لم يشاهدوا الفيلم.
كما نفى صحة صدور بعض التصريحات والبيانات التي تدوولت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت أنه وصف الشعب السعودي بـ”الحسود”.
فيديو | عن فيلم “321 أكشن”.. #زياد_بن_نحيت: لست نادما على مشاركتي السينمائية الأولى#الراصد pic.twitter.com/QkNo8gApb0
— الراصد (@alraasd) November 10, 2020