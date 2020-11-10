“الآسيوي” يُغرم النصر

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي النصر تصل قيمتها 253 ألف ريال أي ما يُعادل 67 ألف دولار.
وأشار الاتحاد الآسيوي، عبر بيان رسمي صادر عنه، إلى أن عقوبته تأتي لتغيّب ثلاثي النصر سلطان الغنام، عبد الرزاق حمدالله وأسامة الخلف عن الحضور في المؤتمرات الصحافية التي أعقبت مباريات الفريق الثلاث أمام كل من الأهلي والتعاون وأخيرًا بيرسبوليس.
وغُرم النصر، يوم أمس (الاثنين) بمبلغ 70.100 ريال من اتحاد الكرة؛ لامتناعه عن تنفيذ القرار الصادر من قبل غرفة فض المنازعات لصالح نادي الفيحاء. وفق “أخبار 24”.