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اخبار رياضية > وزير الرياضة يشارك في المؤتمر الخاص بملف الرياض 2030
10/11/2020   9:46 م

وزير الرياضة يشارك في المؤتمر الخاص بملف الرياض 2030

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عُقد مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الدولي الخاص بزيارة وفد لجنة التقييم الملف المقدم من الرياض لاستضافة الدورة الآسيوية للعام 2030، وذلك في ختام الزيارة التي استمرت 3 أيام.

وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بالزيارة، رئيس الملف ووزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومدير عام الملف، والأمير فهد بن جلوي، ورئيس لجنة التقييم اندري كريكوف. وفق “أخبار 24”.

وقال فهد بن جلوي عبر المؤتمر الصحفي، إن الاستضافة فخر وطني، حيث تعتبر الرياضة أحد أعمدة التطور والتحول في رؤية المملكة 2030، ومتأكدون أن الجيل القادم سيستفيد من إرث هذه الدورة بشكل مميز سواء قبل أو بعد نهاية الدورة.

وزير الرياضة يشارك في المؤتمر الخاص بملف الرياض 2030

اخبار رياضية
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