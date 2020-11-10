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اخبار رياضية > “يحتاج لحقن البلازما”.. الاتحاد السوري يوضح طبيعة إصابة السومة
10/11/2020   9:46 م

“يحتاج لحقن البلازما”.. الاتحاد السوري يوضح طبيعة إصابة السومة

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أفادت الاتحاد السوري لكرة القدم، بأن محترف بلاده في صفوف الأهلي، عمر السومة، شعر بآلام في ركبتيه لوجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي ولكن لا يحتاج إلى تدخل جراحي.

وأشار الاتحاد السوري لكرة القدم، وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن اللاعب في حاجة لحقن البلازما ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع الأمر الذي اضطر الجهازين الفني والطبي للمنتخب بإعفائه من الالتحاق ببعثة المنتخب لحين تماثله للشفاء.

ويلتقي المنتخب السوري نظيريه الأوزبكستاني والأردني يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري.

“يحتاج لحقن البلازما”.. الاتحاد السوري يوضح طبيعة إصابة السومة

اخبار رياضية
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