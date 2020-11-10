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اخبار رياضية > بالفيديو.. الدوسري يتوّج بأفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري
10/11/2020   9:48 م

بالفيديو.. الدوسري يتوّج بأفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري

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أعلن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فوز هدف لاعب الهلال سالم الدوسري، في مرمى الاتفاق بأفضل هدف في الجولة الرابعة.

وغرد الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “باختيار الجمهور هدف لاعب الهلال في مرمى الاتفاق يحصل على هدف الجولة الرابعة”.

وفاز الهلال على الاتفاق، في مباراة الجولة الرابعة من الدوري في الموسم الجاري 2020/2021، بهدفين نظيفين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الدوسري يتوّج بأفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري

اخبار رياضية
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