بالفيديو.. الدوسري يتوّج بأفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري

أعلن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فوز هدف لاعب الهلال سالم الدوسري، في مرمى الاتفاق بأفضل هدف في الجولة الرابعة.
وغرد الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “باختيار الجمهور هدف لاعب الهلال في مرمى الاتفاق يحصل على هدف الجولة الرابعة”.
وفاز الهلال على الاتفاق، في مباراة الجولة الرابعة من الدوري في الموسم الجاري 2020/2021، بهدفين نظيفين.
باختيار الجمهور🗣 هدف لاعب @Alhilal_FC سالم الدوسري 🌪 في مرمى @Ettifaq يحصل على #هدف_الجولة الرابعة ⚽️🔝👏🏻 https://t.co/vssEU7Zpsg pic.twitter.com/4dCJlxYymC
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 10, 2020
وفق “أخبار 24”.