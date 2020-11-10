وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، رسالة مؤثرة إلى جماهيره، وذلك بعدما أعلن دخول والده أحد المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية، لتلقي العلاج.
ونشر “الفرج”، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستقرام”، صورا لوالده داخل المستشفى، وعلق عليها: “بسم الله عليك جعلها فيني ولا فيك.. الحمدلله على كل حال والله يقومك بالسلامة”.
وطلب نجم الهلال المنضم إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، من الجماهير الدعاء لوالده، قائلًا: “دعواتكم للوالد الله يحفظكم يارب ولا يوريكم مكروه يارب”.
وفق “أخبار 24”.