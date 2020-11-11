خلال حملة تفتيشية.. "الزكاة والدخل" تضبط مخالفات على عدد من معارض السيارات بجدة

نفذ فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمحافظة جدة، جولة تفتيشية على عدد من معارض السيارات، للتأكد من التزام أصحابها بالتسجيل في الهيئة والالتزام بنظام ضريبة القيمة المضافة.
وضبطت الهيئة عدداً من المخالفات، منها عدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية، وكذلك عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.
وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من المخالفات المضبوطة كانت إثر بلاغات وردتها من المستهلكين، داعية وفقاً لـ “سبق” إلى التبليغ عن أي منشأة لا تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت سابقاً عن مكافأة تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5 % من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال وبحد أدنى 1000 ريال.
وفق “أخبار 24”.