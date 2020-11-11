بالفيديو.. أحمد الفريدي: ابتعدت عن النصر لهذا السبب.. ولا أحد سيقف معي بعد الاعتزال

قال لاعب نادي القادسية أحمد الفريدي إن اهتمامه في العامين الماضيين بأعماله التجارية لتأمين مستقبله كان سبباً في عدم استمراره مع نادي النصر، معبراً عن أمنيته في استعادة مستواه.
وأضاف الفريدي في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أنه لم يندم على أي قرار اتخذه في مسيرته، وهو يعلم أن إهماله التدريبات في الفترة الماضية أثر على مستواه، لكنه فعل ذلك لأن لا أحد سيقف معه بعد اعتزال كرة القدم.
وأشار إلى أن ما جعله يفكر في مستقبله لما بعد كرة القدم هو عدم التزام الأندية بدفع المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه كاد يخسر تجارته بسبب ذلك الأمر لكنه استطاع تدبر أموره. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه كان على وشك الانضمام لنادي مليلة الإسباني، لكن خلال 48 ساعة تغير الوضع بعد تلقيه عرضاً من نادي القادسية، خاصة أن الوضع في إسبانيا صار سيئاً بسبب جائحة كورونا.
أحمد الفريدي يكشف لـ #في_المرمى : العامين الماضيين فكرت في تأمين مستقبلي بعد الاعتزال وهذه رسالتي للاعبين pic.twitter.com/b1P7gofBKL
— العربية – في المرمى (@FilMarma) November 10, 2020