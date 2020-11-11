نجما “الاتحاد” يتقدمان قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري المحترفين

يتصدر نجما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيليان برونو هنريكي ورومارينيو،، قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص خلال أول 4 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت قائمة الأكثر صناعة للفرص خلال أول 4 جولات وفقًا لحساب دوري المحترفين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كالتالي..
لويس جوستافو (الوحدة): 10 فرص
برونو هنريكي (الاتحاد): 10 فرص
رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد): 10 فرص
سيباستيان جيوفينكو (الهلال): 10 فرص
يوسف الجبلي (الباطن): 10 فرص
ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ10 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على الشباب صاحب المركز الثاني ويليه الأهلي بالمركز الثالث بـ9 نقاط. وفق “أخبار 24”.