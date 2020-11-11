“القاسم” يوجه رسالة لرئيس الزمالك مرتضى منصور

وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم، رسالة إلى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، وذلك بعدما شن الأخير هجومًا عنيًفا على القاسم في وقت سابق بسبب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال “القاسم” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “تمنياتي للمستشار مرتضى منصور بالصحة والسلامة وقدامك العافية.. الحياة جميلة بالمحبة والتعاون”.
وشهد شهر سبتمبر الماضي تلاسنًا بين القاسم ومرتضى منصور، بعد تعاقد نادي التعاون مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق، وفسخه لعقده مع نادي الزمالك. وفق “أخبار 24”.
تمنياتي للمستشار مرتضى منصور بالصحة والسلامة وقدامك العافية ..
الحياة جميلة بالمحبة و #التعاون …#مصر#الزمالك#الاهلي
— محمد القاسم (@malqassm2) November 10, 2020