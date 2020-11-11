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اخبار رياضية > جمال عارف يطالب إدارة “الاتحاد” بهذا الأمر من أجل تحفيز اللاعبين
11/11/2020   1:09 م

جمال عارف يطالب إدارة “الاتحاد” بهذا الأمر من أجل تحفيز اللاعبين

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وجه الإعلامي الرياضي، جمال عارف، مقترحا إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من أجل تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال معسكرات الفريق.

وقال “عارف”: “لو حرصت إدارة الكرة في الاتحاد من خلال معسكرات الفريق على عرض جزء من مباريات الفريق في الثلاثية والرباعية ودوري أبطال آسيا وكأس العالم لعرف اللاعبون الأجانب هذا التاريخ الكبير لفريق عملاق بطل”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الإعلامي الرياضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وفي نفس الوقت تحفيز للاعبين المحليين قبل أي مباراة.. لابد أن تفكر الإدارة بهكذا تحفيز”.

جمال عارف يطالب إدارة “الاتحاد” بهذا الأمر من أجل تحفيز اللاعبين

اخبار رياضية
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