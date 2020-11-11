“ديوب”: ما قدمته مع الشباب لا يقارن بمسيرتي السابقة.. والبلطان لديه كاريزما خاصة

قارن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، السنغالي ماخيتي ديوب، فترة تواجده في صفوف الفريق الحالي، بمسيراته السابقة، كاشفًا عن رأيه في رئيس النادي خالد البلطان.
وقال “ديوب” وفقًا لبرنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “ما قدمته مع الشباب لا يقارن مع ما قدمته في مسيرتي السابقة لكن أنا أعمل حالياً على تحسين مستواي البدني”.
وتابع: “أخوض مباريات في المملكة على مستوى فني عال.. وأنا أعد الجماهير أن أعمل على تحقيق الهدف الذي أرغب في تحقيقه”، موضحًا: “الفرق كبير بين مشاركتي السابقة مع فريق الوطني في السعودية قبل 11 عاماً والآن.. في ذلك الوقت لم أكن أملك خبرة كبيرة ومستوى اللعب تغير كثيراً وارتفع عن السابق”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح محترف الشباب: “رغبة الفريق في انضمامي كانت منذ عامين، ولكن كنت مرتبطاً بعقد سابق”، مشيرًا: “البلطان لديه كاريزما خاصة، وأعتقد أنه أفضل رئيس ممكن أن يتولى رئاسة النادي.. يستخدم أسلوب التحفيز ولديه محبون وكارهون وهذا أمر طبيعي”.