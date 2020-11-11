الهلال يحسم مصير مدرب النصر “فيتوريا”

كشفت تقارير صحفية، عن أن مصير المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بات معلقًا بنتيجة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت التقارير، أنه في حال خسارة النصر أمام الهلال سيكون الاستغناء عن خدماته جاهزًا، مشيرة وفقًا لـ”البلاد”، إلى أن العديد من أعضاء شرف النصر لديهم قناعة بأن فيتوريا لم يعد لديه ما يقدمه للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وكانت تقارير أجنبية، كشفت عن أن النصر وضع المدير الفني لنادي كلوج الروماني دان بيتريسكو، على رأس المرشحين لخلافة فيتوريا، حال الاستقرار على إقالته في الفترة المقبلة، موضحة أن المفاوضات النصراوية وصلت إلى مرحلة متقدمة.