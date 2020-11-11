نجم الشباب: قضيت عامين في المستشفى.. وحمدلله والسومة وغوميز ليسوا أفضل مني

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، السنغالي ماخيتي ديوب، رسالة إلى جماهير فريقه، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.
وقال “ديوب” وفقًا لبرنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “علينا أن نعمل بجهد حتى يعود الفريق إلى المركز الأول.. ونحن نستحق ذلك مقارنة بالجهد الذي بذله الجميع”.
وأوضح المحترف السنغالي، أن نجم النصر عبد الرازق حمدلله، ولاعب الأهلي السوري عمر السومة، ومهاجم الهلال الفرنسي غوميز، لديهم مستوى مرتفع، ولكن ليسوا أفضل منه، وفي نهاية الموسم سترون. وفق “أخبار 24”.
واختتم “ديوب”: “قضيت عامين في المستشفى لم أكن أمشي جيداً وخسرت 11 كيلو.. وعائلتي ظنت مرتين أنني سأموت.. وكان هناك طبيب أوروبي أجرى لي عملية جراحية ونجحت.. ومازلت أبحث عن هذا الطبيب لأشكره ولكن حتى الآن لم أجده”.