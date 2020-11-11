قانوني: النصر والاتحاد مهددان بخصم النقاط بسبب أزمتي الخراع والسالم

أكد المختص في القانون الرياضي، عبدالله الشايع، أن النصر والاتحاد معرضان لعقوبة انضباطية، تتمثل بحسم نقاط، في حال عدم سدادهما للمبالغ التي نص عليها قرار مركز التحكيم الرياضي لصالح اللاعب فيصل الخراع، ونادي الفيحاء.
وكان المركز، وفقا لـ”عكاظ” قد طالب نادي الاتحاد بسداد مبلغ 1.6 مليون للاعب فيصل الخراع الذي انضم لصفوفه في يوليو 2015 لمدة 5 أعوام، كما طالب نادي النصر بسداد مبلغ 3.5 مليون ريال لنادي الفيحاء قيمة انتقال اللاعب عبدالله السالم، وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات مالية على الناديين بسبب عدم تنفيذهما لقرار مركز التحكيم.
وأكد الشايع أنه في حال عدم تسديد المبالغ التي نص عليها مركز التحكيم خلال 30 يوما من صدور قرار لجنة الانضباط، فسوف تخصم نقاط من الاتحاد والنصر، على أن يكون الخصم متناسبا مع المبلغ المستحق.
وأضاف أن لجنة الانضباط ستلغي الغرامات التي أقرتها بحق الناديين إذا قام كل من الناديين بسداد المبالغ التي عليهما لصالح اللاعب الخراع ونادي الفيحاء.