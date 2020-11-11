بالفيديو.. هل يجوز قول “صدفة” و”من حسن الحظ”؟.. الشيخ “السليمان” يجيب

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه لا بأس من قول “قابلت فلاناً صدفة”، مبيناً أن ذلك لا يعد اعتراضاً على قدر بل إنه من قدر الله.
وقال الشيخ السليمان في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن أحد الصحابة ذكر أنه قابل النبي ﷺ صدفة، وجاء عن بعض الصحابة أنهم ذهبوا لمنزل النبي ﷺ، وقالوا “فلم نصادفه ولكن صادفنا عائشة رضي الله عنها”.
وأضاف أنه لا بأس أيضاً من قول “من حسن الحظ”، والدليل قوله تعالى: “وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم”.
#فتاوى | ما حكم قول “صدفة” وقول “من حسن الحظ”؟.
معالي الشيخ عبدالسلام السليمان – عضو هيئة كبار العلماء يجيب. pic.twitter.com/15GBVdTEtl
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 10, 2020
وفق “أخبار 24”.