الحصيني: اليوم “الغفر” النجم الثالث من “الوسم”.. وهذه ملامح أجوائه

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الأربعاء) يوافق بداية نجم “الغفر”، الذي يعد النجم الثالث من موسم “الوسم” وسادس منازل فصل الخريف، ويبلغ عدد أيامه 13 يومًا.
وأوضح أن ظهور هذا النجم تُصاحبه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد، كالإنفلونزا والسعال والزكام، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما يكون نهاره معتدلًا وأحيانًا يميل للبرودة، لافتا إلى أن الرياح التي تهب خلال هذه الأيام يكون أصلها سيبيريا أو قطبيا.
وأكد أن ظهور نجم الغفر يوافق حالة ممطرة تعيشها المملكة وأجزاء من الخليج العربي، متوقعاً هطول أمطار غزيرة، واستمرارها طول الليل، كما تستمر خلاله زراعة القمح والشعير، والخضراوات في وسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
ودعا الحصيني الجميع لشرب الماء باستمرار خلال هذه الأيام، حتى ولو لم يكن لدى الإنسان رغبة في ذلك، مبررا نصيحته بأن أجواء نجم الغفر تجعل الرغبة في شرب الماء تقل، لذلك يجب على المرء شرب المياه نظراً لأهميته للجسم.