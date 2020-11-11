بالفيديو.. “البسامي”: تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في الجوف والباحة خلال أسبوعين

أكد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، أن الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سلوك حضاري يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية.
وقال البسامي، إنه ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، يتم استخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات، ولتنظيم حركة السير على كل التقاطعات.
وأوضح مدير الإدارة، أن البداية ستكون اليوم من الرياض وجدة والدمام، في المثلثات التي تخرج من الخدمة للرئيسي، والمثلثات الموجودة عند الإشارات الضوئية.
وأِشار إلى توسع الخدمة خلال الأسبوعين القادمين في منطقتي الجوف والباحة، إضافة للتوسع في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وتابع، أنه بعد هذه المرحلة، سيتم الانتقال لرصد كل المسارات على الطرق الرئيسة والفرعية، على أن تغطى جميع مناطق المملكة في 2021.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالمسارات المحددة، لأن هذا السلوك يقلل من الزمن المستقطع للرحلة، كما يقلل من أعداد الحوادث ويرفع مستوى السلامة.
مدير الإدارة العامة للمرور: “الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سلوك حضاري يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية” #المرور_السعودي pic.twitter.com/u880UYYX0v
— المرور السعودي (@eMoroor) November 11, 2020