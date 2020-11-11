بالفيديو.. طوق أمني حول مقبرة لغير المسلمين في جدة بعد ورود أنباء عن انفجار.. ولا تأكيدات بشأن الإصابات

أفادت قناة الإخبارية، في خبر عاجل لها اليوم (الأربعاء)، بوجود طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في محافظة جدة، بعد تداول أنباء عن انفجار محدود في المقبرة.
وذكر مراسل الإخبارية أن المقبرة توجد بالقرب من تقاطع شارع حائل مع طريق الملك فهد، لافتا إلى أن الأنباء المتداولة تفيد بوقوع الحادث أثناء وجود وفد أوروبي دبلوماسي.
وأضاف أن هناك طوقا أمنيا متكاملا ض في المنطقة، وأن الحالة مستقرة، مؤكداً أن الجهات الأمنية تواصل استكمال إجراءات التحقيق وكشف ملابسات الحادث لنشرها لاحقا في بيان رسمي يوضح طبيعة ما حدث في المقبرة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المقبرة قديمة ويعود تاريخها لنحو 200 عام، وتتوافد البعثات الدبلوماسية للإشراف عليها، مضيفا أن هناك أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث إلا أن هذه الأنباء غير مؤكدة.
وأكد أن الأوضاع بشكل عام مستقرة في محافظة جدة، كما أن حركة السير في الطرق القريبة من المقبرة تسير بشكل طبيعي.
مراسل #الإخبارية: حالة أمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بـ #جدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة#الإخبارية_عاجل https://t.co/DgTPK5Z5ue
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) November 11, 2020