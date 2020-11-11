نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة على هذه المناطق
11/11/2020   5:45 م

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة على هذه المناطق

+ = -
1119

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، اعتبارًا من مساء الجمعة المقبل.

كما تتوقع الهيئة أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة إلى مناطق حائل والقصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية اعتبارًا من صباح السبت القادم.

يذكر أن الهيئة قد نبهت، بأمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم الأربعاء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها. وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة على هذه المناطق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121157.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.