الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة على هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، اعتبارًا من مساء الجمعة المقبل.
كما تتوقع الهيئة أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة إلى مناطق حائل والقصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية اعتبارًا من صباح السبت القادم.
يذكر أن الهيئة قد نبهت، بأمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم الأربعاء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها. وفق “أخبار 24”.