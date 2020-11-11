واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مناطق المملكة، وشمل التسليم خلال شهر أكتوبر الماضي 16 مشروعاً في 10 مناطق.
وأوضح “سكني” في بيان له اليوم الأربعاء، أن إجراءات التسليم تمت بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي، شهد تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم والمنطقة الشرقية وجازان والحدود الشمالية وحائل وتبوك والجوف ونجران.
يُذكر أن مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة، تبلغ 42 مشروعًا، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.
ويستهدف “سكني” خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.
وفق “أخبار 24”.