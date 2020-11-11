إزالة تعديات بمساحة أكثر من 400 ألف متر على أراضٍ حكومية في مكة المكرمة

أزالت لجنة التعديات في منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، تعديات بمساحة بلغت أكثر من 400 ألف متر على أراضٍ حكومية في محافظتين من محافظاتها.
وأوضحت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك اليوم أنها أزالت تعديات على مساحة أكثر من 408 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تقع بمركز عمق التابع للمحافظة.
من جهتها أوضحت اللجنة التابعة لمحافظة المجاردة، أنها أزالت تعديات على مساحة 40 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تقع بقرى آل شواف وآل قيسه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه تم إزالة الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفِرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين على الأراضي، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.