وصل الفوج الثالث من المعتمرين القادمين من دولة إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، إلى الحرم المكي الشريف استعدادًا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من وجودهم في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.
#يحدث_الان
وصل قبل قليل الفوج الثالث من معتمري دولة اندونيسيا إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة … نسأل الله لهم القبول pic.twitter.com/wOgiHr6PtU
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 11, 2020
وفق “أخبار 24”.