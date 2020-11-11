خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.
وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.
وقال ولي العهد في برقية العزاء: “تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.