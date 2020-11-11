نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح
11/11/2020   10:13 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

+ = -
1457

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.

وقال ولي العهد في برقية العزاء: “تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121182.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.