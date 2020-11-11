“صحة الجوف” تصدر بياناً عن حـادثة إطلاق النار على طبيبٍ بأحد مستشفياتها

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف اليوم (الأربعاء)، بياناً توضيحياً عن حـادثة إطلاق النار على طبيب بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وأوضحت أنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار في موقف السيارات من قبل أحد الأشخاص، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولا يزال بحالة حرجة في قسم العناية المركزة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية.
وكانت شرطة الجوف قد أعلنت عن القبض على مواطن أطلق النار على أحد الممارسين الصحيين أثناء تواجدهما في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا. وفق “أخبار 24”.