“النمر” يحذّر من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم ويبيّن أعراض الهلع

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، اليوم (الأربعاء)، من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم، مبيّناً أعراض الهلع ونوباته.
وقال النمر في تغريدةٍ له بـ “تويتر”؛ “رجاءً، لا تأخذ غفوة بعد الأكل الدّسم مباشرةً”، مبيّناً أن ذلك يزيد ارتجاع المريء والحموضة وحدوث خفقان القلب، كما يسبّب نوماً متقطعاً وكثرة الكوابيس.
وأضاف وفق “أخبار 24” بأن نوبات الهلع هي نوبات متكررة، وتتمثّل أعراضها في ألم الصدر وضيق التنفس والشعور بالخفقان وجفاف الحلق وتنميل وبرودة الأطراف، والتي لا يبيّن الفحص الطبي أسبابها.
رجاءً
لاتأخذ غفوه بعد الأكل الدّسم مباشرةً …..لأنها:
تزيد ارتجاع المرئ والحموضه
تزيد حدوث خفقان القلب
نوم متقطع وكثير الكوابيس
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 10, 2020
نوبات الهلع:
هي نوبات متكرره من
الم صدر
ضيقة تنفس
خفقان
جفاف حلق
تنميل وبروده في الاطراف
تروح للمستشفى يقولون:كل فحوصاتك زينه!!
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 10, 2020