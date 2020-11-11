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أخبار محلية > طب وتداوي > “النمر” يحذّر من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم ويبيّن أعراض الهلع
11/11/2020   10:15 م

“النمر” يحذّر من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم ويبيّن أعراض الهلع

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حذّر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، اليوم (الأربعاء)، من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم، مبيّناً أعراض الهلع ونوباته.

وقال النمر في تغريدةٍ له بـ “تويتر”؛ “رجاءً، لا تأخذ غفوة بعد الأكل الدّسم مباشرةً”، مبيّناً أن ذلك يزيد ارتجاع المريء والحموضة وحدوث خفقان القلب، كما يسبّب نوماً متقطعاً وكثرة الكوابيس.

وأضاف وفق “أخبار 24” بأن نوبات الهلع هي نوبات متكررة، وتتمثّل أعراضها في ألم الصدر وضيق التنفس والشعور بالخفقان وجفاف الحلق وتنميل وبرودة الأطراف، والتي لا يبيّن الفحص الطبي أسبابها.

“النمر” يحذّر من النوم مباشرةً بعد تناول الطعام الدسم ويبيّن أعراض الهلع

أخبار محلية, طب وتداوي
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