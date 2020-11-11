قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة حققت كافة مستهدفاتها للعام الجاري 2020، لتسهيل تملك المواطنين عبر إجراءات إلكترونية.
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة “الشرق بلومبيرج”، أن “برنامج الإسكان” أسهم في تعزيز توازن العرض والطلب في السوق، عبر تطبيق وموقع سكني بتوفير الحلول التمويلية.
وأشار إلى أن أكثر من 775 ألف أسرة استفادوا منذ بداية البرنامج وحتى نهاية أكتوبر 2020، بينها أكثر من 270 ألف أسرة سكنت منازلها بمعدل استفادة شهري تجاوز 31 ألف أسرة.
ويأتي ذلك وفق 4 سياسات، تشمل: “التمويل والدعم السكني للحصول على قرض عقاري مدعوم التكلفة”، و”دعم العرض لزيادة الوحدات والأراضي”، و”تطوير الأنظمة”، و”تطوير الخدمات”.
وتطرق وزير الإسكان إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليوني عملية تحميل لتسريع التملك بالحصول على الاستحقاق الفوري، وحجز جميع المشاريع والمخططات واختيار مواقعها وإصدار رخص البناء وعروض الأسعار.
كما قدّر حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بأكثر من 290 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 87 مليار ريال، إذ بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي نحو 5.5% وحوالي 7.1% لقطاع الأنشطة العقارية.
وبلغت مساهمة البنوك في التمويل العقاري 100% بعد أن كانت لا تتجاوز 35%، وبلغ عدد القروض العقارية المُقدمة من الجهات التمويلية إلى 208 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 95 مليار ريال خلال 2020.
وفق “أخبار 24”.