بالفيديو.. “الصحة”: المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا في حالة اعتماده بشكل رسمي.
وأوضح عبر مداخلته على قناة “السعودية”، أنه من المتوقع قبل نهاية العام الجاري وجود لقاحين أو ثلاثة حصلت على الموافق للاستخدام الطارئ على مستوى العالم.
وأكد أن المملكة وقّعت مع عدة جهات للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية، مشددًا على وصول اللقاح إلى عدد كبير من الناس حتى ينجح في التأثير على الفيروس.
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة– يزف بشرى سارة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على #لقاح_كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/hpceSNUemL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة– يزف بشارة سارة: التوقع للحصول على #لقاح_كورونا قبل نهاية العام.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/AP0EXX4OXp
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
وفق “أخبار 24”.