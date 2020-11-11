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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح كورونا
11/11/2020   10:16 م

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح كورونا

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كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا في حالة اعتماده بشكل رسمي.

وأوضح عبر مداخلته على قناة “السعودية”، أنه من المتوقع قبل نهاية العام الجاري وجود لقاحين أو ثلاثة حصلت على الموافق للاستخدام الطارئ على مستوى العالم.

وأكد أن المملكة وقّعت مع عدة جهات للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية، مشددًا على وصول اللقاح إلى عدد كبير من الناس حتى ينجح في التأثير على الفيروس.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح كورونا

أخبار محلية
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