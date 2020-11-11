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اخبار رياضية > محمد نور يزف خبرًا سعيدًا لجماهيره
11/11/2020   10:20 م

محمد نور يزف خبرًا سعيدًا لجماهيره

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زف نجم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، خبرًا سعيدًا إلى جماهيره، بعدما أعلن اليوم الأربعاء أنه رزق بمولود جديد انضم إلى عائلته.

وقال “نور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رزقنا الله عز وجل بمولود سميته تركي، جعله الله قرة عين لنا ومن الذرية الصالحة وانبته نباتاً حسناً ونفع به دينه ووطنه”.

ويحتل فريق الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الفريق لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

محمد نور يزف خبرًا سعيدًا لجماهيره

اخبار رياضية
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