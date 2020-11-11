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اخبار رياضية > النصر يُغري المدير الفني لـ “كلوج” الروماني لخلافة فيتوريا
11/11/2020   10:21 م

النصر يُغري المدير الفني لـ “كلوج” الروماني لخلافة فيتوريا

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أفادت مصادر بأن المفاوضات بين نادي النصر والمدير الفني لفريق كلوج الروماني، بيتريسكو، أصبحت جدية ليكون خليفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “gps” الرومانية، إلى أن نادي النصر قدم عرضاً مُغرياً لـ “بيتريسكو” بلغ 2.5 مليون يورو للموسم الحالي و3 ملايين يورو في الموسم المقبل.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن عرض النصر المالي يساوي 5 أضعاف من الراتب الحالي للمدير الفني الروماني مع نادي كلوج. وفق “أخبار 24”.

ويحتل النصر المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات من البطولة.

النصر يُغري المدير الفني لـ “كلوج” الروماني لخلافة فيتوريا

اخبار رياضية
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