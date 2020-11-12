مواطن ونجله يتبرعان بـ 10 صقور لإعادتها لمواطنها الأصلية

تبرع مواطن ونجله، بمجموعة من الصقور إلى برنامج “هدد” لرغبتهما في إعادتها إلى مواطنها الأصلية، وذلك على هامش الحفل الختامي لمزاد نادي الصقور السعودي المُقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم شمال الرياض.
وقال المواطن فالح العدواني وابنه ناصر، إنهما يتكفلان بتوفير صقور يقتنانها من أجل التبرع بها لصالح برنامج “هدد”، حرصاً منهما على تكاثرها.
واعتبر المواطن فالح العدواني، أن تبرعه لإطلاق الصقور لا يعد خسارة بالنسبة له، وإنما استثمار لتنمية هذه الهواية وضمان تكاثرها بما ينعكس على وجودها داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأعلن نجل المواطن فالح العدواني ويدعى ناصر، تبرعه بعشرة من صقوره التي تبلغ أكثر من 20 صقراً، وتصل قيمتها الإجمالية نحو مليون ونصف ريال.