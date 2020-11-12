بالفيديو.. الشيخ “المصلح” يوضح حكم غلق صوت الجوال أثناء الصلاة

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، مدى تأثير غلق المُصلي صوت هاتف الجوال أثناء الصلاة على صحتها.
وقال المصلح، إن الحركة في الصلاة لها خمسة أحكام هي واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، مشيراً إلى أن غلق صوت الجوال خلال الصلاة من الحركات المُستحبة أو الواجبة.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، أن غلق صوت الجوال خلال الصلاة فيه كف أذى وإزعاج عن الناس، حتى لا يتشتت ذهن المُصلين جراء الصوت، ومن ثم فإن كفها بإغلاقه هو من الإحسان إلى النفس والغير أيضاً. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن كف الأذى عن الناس من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما أن غلق الصوت يكون واجباً إذا كان منكراً أو مزعجاً للناس.
غلق صوت الجوال أثناء الصلاة هل تؤثر على صحة الصلاة#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/9ZTI6Qpo5u
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) November 10, 2020