منصة مدرستي في أعين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب .. هل نجحت ؟ – تحقيق صحفي

ناقوس الخطر
دقت أجراس الخطر في أنحاء المعمورة ، تجلجلت منها الأركان والمدن والبيوت ، أصاب جرائها أكثر من 50 مليون شخص ، أحرقت نارها كل شيء أمامها لم تترك الأطفال ولا الشيوخ ، إنه قبل شيء قدر الله اللطيف المنان ، فقد كان لفايروس كورونا كوفيد 19 كل هذا الأثر على شتى المجالات والمستويات .
وسجلت المملكة العربية السعودية ولا زالت تسجل أعلى الأرقام في مكافحة هذا الفايروس ، فقد نجحت ولله الحمد رغم قيامها بإجراءات لم تكن سهلة ومقبولة في عواطف وقلوب المسلمين ، لا سيما إغلاق المساجد والحج والعمرة .
ولم تتأخر وزارة التعليم في اتخاذ قرارها الكبير والصعب في جعل الدراسة عن بعد وبواسطة (منصة مدرستي) حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب ، وبدأت الدراسة ولله الحمد .
مخاوف وتحديات
تعود الناس في مواجهة الجديد بالرفض وعدم التسليم له ، والتركيز على السلبيات والعقبات قبل حتى التجربة ، فتوقع الكثير لهذه المنصة الفشل وعدم التوفيق إلا أنها وبعد يوم من بدء العمل منها رفضت دخول الطلاب الأمر الذي جعل العبأ يكون كبيرا على متخذي القرار بوزارة التعليم ، فكيف استقبل المجتمع بكافة أطيافه ذلك ؟
ذكر محمد الحطيم ، ولي أمر متابع لأبنائه :
“التعليم عن بعد خطوة جريئة وجبارة اتخذتها المملكة العربية السعودية بعد استمرار جائحة كورونا ، وكأي عمل لابد له من صعوبات واجهتها الوزارة تكمن في استيعاب الطلاب بهذه التقنيات الجديدة المفاجأة عليهم ، وأعتقد أننا اتخذنا خطوات عاجلة وسريعة منها توفير خدمة الأنترنت السريعة والأجهزة في منزلي ، خاصة أنه لدي أبناء في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وهذا يتطلب وقتا أطول ، ومع استمرار العمل ولله الحمد بدأت تتلاشأ . كما يوجدهناك صعوبات بالتواصل مع المعلمين والمعلمات لكن حاولنا قدر المستطاع التغلب عليها .
وأما الجهد والتعب فهو شراكة بين البيت والمدرسة ، فبعد أن كان العبأ الأكبر على المدرسة في وقت مضى هاهو الآن أصبح على الأسرة فمن الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء نقدم جهدا كبيرا ، وهذا هو التحدي ، وفي النهاية يتكلل بالنجاح لتتويج التعب والعطاء بنتائج مميزة” .
المعلمة بمدارس اليسر العالمية الأستاذة سمية الأشقر قالت :
“كنت أتوقع أن الموضوع سهلا ، لتعودنا على إجراءات العمل في المدارس الأهلية ، لكننا واجهنا صعوبات بسبب عدم التعود على برنامج الدوام الزمني حتى لم أستطع التأفلم وتحمل العطاء حتى نهاية اليوم الدراسي ، وحتى المعلومات تختلف بين التعليم المباشر وعن بعد ، وأنا أعطي أبنائي جهد كبير في المدرسة العالمية ، من خلال الإعداد الذهني والكتابي والإلكتروني ورفع لكتب اثرائية ونقدم جهد كبير من أجل وصول الطلاب للمستوى المأمول ، ولذلك يأتي دور البيت في اكمال الجهد” .
سلبيات خارجة عن السيطرة
هناك عدد من السلبيات التي تم ذكرها حول التعليم عن بعد وبعضها خارج عن صلاحية وقدرة التعليم :
– ضعف الشبكة للأنترنت في بعض المواقع ، كان سببا في عدم وصول الطلاب ومشاركتهم .
– عدم توفر الأجهزة الكافية للطلاب وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية .
– عدم قدرة المعلمين على التأكد من تركيز الطلاب والمحتاجين للمعلومة ، وهذا كان ممكنا في الصف الدراسي لكنه وفي ظل غياب دور البيت قد يكون صعبا جدا ، فتم رصد من يتصل بالحصص مع المعلمين ويلهى بألعابه وأجهزته الأخرى .
ذكر الأستاذ وليد الخريجي المعلم لغة العربية بثانوية ابن النفيس : “الامتحانات تحتاج إلة نوعية أسئلة معينة والتي تهتم (بالتطبيق / الفهم / التقويم ) الدرجات العليا في التربية والتعليم لأن بعض المهارات يستطيع الطلاب نقلها من الكتاب دون فهم ، لو كان مستوى الأسئلة بالمعرفة والتذكر .
دروس مستفادة
وضمن حصر لسؤال عدد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للايجابيات للتعليم عن بعد تم ذكر الكثير منها كما يلي :
– الحماية من الأمراض التي قد تصاحب الدراسة الصفية والذهاب للمدارس .
– إمكانية الاستفادة من التقنيات لأعلى حد بواسطة البرامج والمنصات والالكترونية ، فرغم أنها موجودة سابقا في الميدان التعليمي إلا أن الحاجة لها الآن أكثر وأوجب .
– اشغال وقت الأبناء بما هو مفيد ، بالبحوث المفيدة والمشاريع التي يقوم بها الطالب.
– القضاء على رهبة الامتحانات والتنويع في إخراجها وتقديمها بأشكال احترافية .
وذكر (حمدان عواد العنزي ) ولي أمر لعدد من الطلاب : “التعليم عن بعد ساعد في القضاء على بعض السلوكيات الاجتماعية المرتبطة في الحضور والاجتماع كالتنمر والمشاجرات التي قد تحدث أحيانا لو حصل قصور في الاشراف والمراقبة” .
نماذج مشرفة :
– قدمت هذه الفترة وهذه التجربة عدد من التجارب والنماذج المشرفة ومن ضمنها ما قدمه المعلم بمتوسطة (حطين) بمحافظة الخرج الأستاذ خالد عكاش العنزي ـ شافاه الله وعافاه ـ حيث قدّم حصصه وهو في غرفة الغسيل الكلوي .
– في سياق التفوق الطلابي أثناء التعليم عن بعد من خلال مدرستي ذكرقائد ثانوية ابن النفيس الأستاذ عقيل العنزي : “قمنا بتكريم المتفوقين وتسليمهم شهادات لتميزهم في المنصة من خلال الحضور الفعال والقيادة للفصول وتقديم المشاريع ووحل الواجبات وتنفيذ الاختبارات”.
من يتحمل الجزء الأكبر في نجاح العملية التعليمية ؟
تم طرح استفتاء عبر منصة تويتر حول أيهم يتحمل الجزء الأكبر في نجاح العملية التعليمية (البيت ونقصد الأم والأب – الطلاب والطالبات – المعلمين والمعلمات – جهة أخرى) وجاء الاستفتاء الذي شارك به (250 مشتركا) وجاء على النحو :
74 % من المشتركين يرون أن الوالدين لهم النصيب الأكبر
17% من المشتركين يرون أن للمعلمين والمعلمات لهم النصيب الأكبر
7% من المشتركين يرون أن الطالب هو له النصيب الأكبر
1% يعيدون ذلك لأسباب أخرى
وذكر خالد بن دويس (ولي أمر) معلقا على التصويت الذي أجرته “الخرج اليوم” خلال منصة تويتر : “من وجهة نظري أن الجميع يتحمل المسؤولية ، البيت والمعلم والمعلمة والطلاب والطالبات ، التعليم عن بعد له فوائد مستقبلية ويعود الطالب على البحث والاعتماد على النفس”
فيما تواصل (إبراهيم أبو أحمد) أحد المعلمين هاتفيا مبديا استياؤه من التصويت الذي يراه غير عادل ولا ينصف المعلم والمعلمة الذين لولاهما لما استطاع الطالب فهم ذلك ، ولا استطاع الوالدين استكمال الحلقة .
وخلاصة الأمر أن المنصة التعليمية للتعليم عن بعد كانت هي الحل الأمثل في هذه المرحلة ، ومتى ما اعطيناها ماتستحق ستوصل النتائج بأفضل طريقة واقل جهد .