رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية .. “الأرصاد” تصدر تنبيهات لعدة مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات، حول الأجواء التي ستسود بعض المناطق، خلال اليوم (الخميس)، ومنها الرياض ومكة المكرمة وجازان والقصيم.
وتوقعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية يصاحبها رياح سطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساء، وذلك على بعض محافظات مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، وهي: (القريات، وسكاكا، وطبرجل، ورفحاء، وعرعر، وطريف، والسليمي، والشملي، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق).
كما تستمر نفس هذه الأجواء حتى الساعة الثامنة مساءً على بعض محافظات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، وتحديدًا (أضم، والعرضيات، وميسان، وأبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل، والباحة، والحجرة، والعقيق، والمخواة والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
أما جازان، فيُتوقع أن تشهد هطول أمطار رعدية حتى الواحدة ظهراً على أبو عريش، وأحد، والمسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، بينما يستمر هطول الأمطار الرعدية حتى الساعة التاسعة مساءً على محافظات الدائر، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب. وفق “أخبار 24”.
كما تنشط رياح مثيرة للأتربة تسبب تدنيًا في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً على منطقتي القصيم، والرياض، وخصوصًا في الأفلاج، والدوادمي، والزلفى، والغاط، والمجمعة، والقويعية، وشقراء وعفيف، والرس، والبدائع، والبكيرية، والمذنب، والشماسية، وبريدة، وعنيزة، والنبهانية.