وافقت المؤسسة العامة للحبوب على السماح للقطاع الخاص ‏باستيراد الشعير من الخارج، على أن يتم التأهيل من خلال ‏المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريباً.‏

واشترطت أن يكون المستورد لديه سجل تجاري يتضمن نشاط ‏استيراد وتجارة الشعير، وأن تكون جميع التراخيص والشهادات ‏اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول.‏

وشددت المؤسسة على توفر قدرات تخزينية لدى الراغبين لا تقل عن ‏‏45 ألف طن، مع توفر مخزون استراتيجي بكل شركة لا يقل ‏عن مبيعات 50 يوم عمل.، وتزويدها بتقرير دوري عن وضع المخزونات.

"الحبوب" تحدد اشتراطات الموافقة على ‏استيراد الشعير .. والصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات التمويل

ومن جهته أعلن صندوق التنمية الزراعية عن البدء باستقبال ‏طلبات تمويل استيراد الشعير من الخارج، ضمن برنامج التمويل ‏غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة في تحقيق ‏الأمن الغذائي. ‏

"الحبوب" تحدد اشتراطات الموافقة على ‏استيراد الشعير .. والصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات التمويل

وفق “أخبار 24”.