"الحبوب" تحدد اشتراطات الموافقة على ‏استيراد الشعير .. والصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات التمويل

وافقت المؤسسة العامة للحبوب على السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير من الخارج، على أن يتم التأهيل من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريباً.
واشترطت أن يكون المستورد لديه سجل تجاري يتضمن نشاط استيراد وتجارة الشعير، وأن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول.
وشددت المؤسسة على توفر قدرات تخزينية لدى الراغبين لا تقل عن 45 ألف طن، مع توفر مخزون استراتيجي بكل شركة لا يقل عن مبيعات 50 يوم عمل.، وتزويدها بتقرير دوري عن وضع المخزونات.
ومن جهته أعلن صندوق التنمية الزراعية عن البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد الشعير من الخارج، ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفق “أخبار 24”.