عبدالمجيد عبدالله يحيي ذكرياته مع بعض الفنانين .. ومغردون يتفاعلون بـ"رابح صقر وطلال مداح"

نشر الفنان عبدالمجيد عبدالله، اليوم (الخميس)، صورتين له مع بعض الفنانين، ومَن شاركوه في مشواره الفني، ومنهم الشاعر محمد القرني.
واستعرض الفنان، على حسابه في تويتر، صورة جمعته بالفنان محمد عبده والفنان راشد الماجد، ووصف الصورة بـ”المثلث الذهبي”، كما نشر صورة قديمة له مع الشاعر محمد القرني، واصفا إياه بأنه رفيق مشواره الفني.
وعلق عبدالله على الصورة التي جمعته بالقرني وكتب: “احبك ليه انا مدري، روحي تحبك، اعجبك في كل شي، لله شوفي ليه عيني بكتني، وغيرها من الاعمال الجميلة اللي شرّفت مشواري الفني”.
ولقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه، حيث أعاد بعضهم نشر صور أخرى جمعت “عبدالمجيد” و”محمد عبده” و”راشد الماجد”، فيما أدخل البعض تعديلات على الصورة بإضافة الفنان رابح صقر، بينما علق آخرون بأن المثلث الذهبي يتضمن طلال مداح وعبادي الجوهر إلى جانب عبدالمجيد عبدالله.
وفق “أخبار 24”.