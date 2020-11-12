بالصور.. أول مجلس للسعادة على مستوى المملكة بغرفة الخرج

دشنت غرفة الخرج مساء يوم الأربعاء الموافق ١١-١١-٢٠٢٠م بحضور رئيس مجلس الإدارة عماش بن الدفين والأمين العام للغرفة م.منصور بن حمود العماج أول مجلس اقتصادي للسعادة في الغرف التجارية على مستوى المملكة العربية السعودية يبدأ من محافظة الخرج أحد محافظات منطقة الرياض ليكون حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية 2030 لتحقيق أهدافها في رفع مركز المملكة العربية السعودية في مؤشر السعادة العالمي ومؤشر جودة الحياة.
تعتبر المجالس الاقتصادية للقطاعات في الغرف التجارية هي التوجه الجديد للغرف عوضاً عن اللجان القطاعية، وذلك لما تتسم به هذه المجالس من أنظمة تسهم في تفعيل أهدافها وسرعة الإنجاز واستقطاب المتخصصين بكافة فئاتهم.
وقد رشح مجلس إدارة غرفة الخرج سفير السعادة تركي بن محمد قشلان رئيساً لمجلس السعادة والنواب كل من أ. خالد بن عبدالرحمن السبيعي و أ.تغريد بنت إبراهيم الطاسان وبعضوية كل من أ.محمد بن سعد الدخيني و م.محمود بن أحمد العوضي و أ.تركي بن عبدالله آل الحارث و أ.عبدالعزيز بن خالد القاسم و أ.خالد بن عبدالرحمن آل عويدان .
وعقد المجلس أول اجتماع له في محافظة الخرج تم خلاله استعراض الأهداف حيث يهدف إنشاء المجلس إلى:
– العمل على انشاء لجان ومجالس للسعادة في الغرف التجارية.
– العمل على اعتماد المسميات الوظيفية في السعادة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
– المساهمة في جعل محافظة الخرج أنموذج للسعادة.
– تنظيم المؤتمر الدولي للسعادة.
وفي النهاية تم تكريم رئيس ونواب وأعضاء المجلس من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة وتبادل الهدايا التذكارية كما أهدى رئيس مجلس السعادة درع تذكاري لمجلس إدارة الغرفة بهذه المناسبة والتقاط عدد من الصور التذكارية.