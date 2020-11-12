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أخبار محلية > لتجنب “النتيجة الكارثية”.. مختص يحذر من قيادة السيارة عند تساقط حبات البرد
12/11/2020   1:18 م

لتجنب “النتيجة الكارثية”.. مختص يحذر من قيادة السيارة عند تساقط حبات البرد

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حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، قائدي المركبات من قيادة السيارة في حال تساقط حبات البرد بسرعة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة السيارة.

وأوضح أن تساقط حبات البرد من السحب، وبسرعة قد تصل لنحو 160كم في الساعة مع قوة اندفاع السيارة تؤدي لزيادة قوة سقوط حبات البرد فتكون النتيجة كارثية على السيارة، ومنها تحطم الزجاج.

ونشر المسند صوراً لسيارات طالها الضرر بسبب حبات البرد، لافتا إلى أن احتمالية سقوط البرد على السيارات ترتفع لدى مطاردي السحب، كما ترتفع معها الخطورة أيضاً، لافتًا إلى أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يجلب قائد المركبة معه “رول لباد” خفيف السمك في سيارته، ويغطيها من الصدام إلى الصدام، لحمايتها من آثار نساقط حبات البرد.

وفق “أخبار 24”.

لتجنب “النتيجة الكارثية”.. مختص يحذر من قيادة السيارة عند تساقط حبات البرد

أخبار محلية
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