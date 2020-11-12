مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تفتح باب القبول لتدريب طلاب الجامعات والكليات التقنية

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، اليوم (الخميس)، عن موعد فتح باب القبول في برنامج التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات والكليات التقنية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ.
وذكرت أن التقديم سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم 30/ 4 / 1442هـ، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة في السنة الجامعة الأخيرة، والمعدل التراكمي الخاص بهم يكون جيد جداً فأعلى.
وأكدت أن البرنامج يقدم فرصة لتنمية المواهب الشابة، وتطويرها من خلال اكتساب الخبرات العملية والمعرفية، لافتة إلى أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي :
وفق “أخبار 24”.