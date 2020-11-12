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12/11/2020   5:43 م

بعد 18 عاما : ادارة مستشفى #الدلم تودع الدكتور مشتاق

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أقامت ادارة مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، ممثلة بالتواصل الداخلي ،حفل توديع للدكتور مشتاق اخصائي العيون ، حضرة سعادة الاستاذ محمد القعيضب مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية و التشغيل و عدد من الاطباء والاخصائيين ، و ثمن الجميع الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور مشتاق خلال فترة عمله التي امتدت لثلاثين عاما منها ثمانية عشر عاما في الدلم،أسهم خلالها في تقديم رسالة المستشفى الصحية ،و كان طوال فترة عمله مثالا للمواظبة على العمل وخدمة المرضى .

من جهته، قدم الدكتور مشتاق شكره وتقديره لسعادة مدير المستشفى الاستاذ ماجد بن مطر العنزي وكافة زملائة الاطباء على التعاون المثمر و المحبة الذي حظي به خلال فترة عمله، متمنياً للمستشفى وكافة العاملين مزيداً من التقدم والنجاح.

وفي نهاية الحفل، قدمت ادارة المستشفى هدايا تذكارية بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة.

بعد 18 عاما : ادارة مستشفى #الدلم تودع الدكتور مشتاق

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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