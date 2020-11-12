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أخبار المناطق > مشروع البحر الأحمر: نخطط لافتتاح 16 فندقًا.. واستقبال 300 ألف سائح سنويًا
12/11/2020   6:41 م

مشروع البحر الأحمر: نخطط لافتتاح 16 فندقًا.. واستقبال 300 ألف سائح سنويًا

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أكد الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي، الذي تنفذه شركة البحر ‏الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن المشروع يخطط لافتتاح 16 ‏فندقًا بحلول نهاية 2023.‏

وأوضح أن عدد الفنادق يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في ‏المرحلة الأولى، متوقعًا انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور ‏انحسار جائحة فيروس كورونا‎.

وأشار باجانو بحسب وكالة “رويترز” إلى أن المشروع يهدف خلال المرحلة الأولى ‏لجذب 300 ألف سائح سنويا، عقب انحسار جائحة كوفيد-19‏‎.‎

ويهدف المشروع المملوك لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير ‏منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي ‏تحوطه الشعاب المرجانية، ما يمكن السياح من ممارسة رياضة ‏الغوص وزيارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية‎.

مشروع البحر الأحمر: نخطط لافتتاح 16 فندقًا.. واستقبال 300 ألف سائح سنويًا

أخبار المناطق
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