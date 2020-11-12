مشروع البحر الأحمر: نخطط لافتتاح 16 فندقًا.. واستقبال 300 ألف سائح سنويًا

أكد الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي، الذي تنفذه شركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023.
وأوضح أن عدد الفنادق يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى، متوقعًا انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.
وأشار باجانو بحسب وكالة “رويترز” إلى أن المشروع يهدف خلال المرحلة الأولى لجذب 300 ألف سائح سنويا، عقب انحسار جائحة كوفيد-19.
ويهدف المشروع المملوك لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، ما يمكن السياح من ممارسة رياضة الغوص وزيارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.