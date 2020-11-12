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أخبار محلية > في 90 ثانية .. تعرف كيف تقي نفسك من كورونا في العمل والمسجد والمحلات التجارية
12/11/2020   6:42 م

في 90 ثانية .. تعرف كيف تقي نفسك من كورونا في العمل والمسجد والمحلات التجارية

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جددت وزارة الصحة، التنبيه بالإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا الجديد، سواء خارج المنزل أو في العمل أو عند التسوق في المحلات التجارية وخلافه.

وأكدت الوزارة، في مقطع فيديو توعوي ضرورة ارتداء الكمامة وأخذ المعقم والسجادة في حال الخروج من المنزل، بجانب قياس درجة الحرارة، وتجنب المصافحة، والابتعاد عن الآخرين في أماكن العمل بمسافة مترين، وكذلك عدم مشاركة الأدوات بين الأفراد وبعضهم بعضا.

وعند الذهاب للمسجد، حثت الصحة على أن تجلب معك السجادة الخاصة بك، وأن تتوضأ في منزلك، بجانب الصلاة على بعد مترين، وإحضار المصحف الخاص بك، مشددةً على عدم مشاركة الطعام من إناء واحد مع الآخرين، والمصافحة من بعيد عند زيارة الأقارب والأصدقاء. وفق “أخبار 24”.

ونصحت الوزارة عند التسوق بتجنب لمس الوجه والازدحام، وعدم لمس الأشياء غير الضرورية، وتعقيم اليدين، ولبس الكمامة عند التسوق في المراكز والمحلات التجارية.

في 90 ثانية .. تعرف كيف تقي نفسك من كورونا في العمل والمسجد والمحلات التجارية

أخبار محلية
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