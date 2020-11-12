كشف الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech، التي تطور اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد مع شركة فايزر الأمريكية، معلومات بشأن التجارب السريرية عن اللقاح وخطة التوزيع التي ستشرع في تنفيذها بحلول العام المقبل.
وقال “أوغور شاهين” إن التجارب السريرية الأخيرة للقاح شملت 40 ألف مشارك، لافتا أن التطعيم باللقاح سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22، منوهاً باكتشاف آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح حتى الآن.
وأضاف، وفقا لـ”العربية”، أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل، وأن الشركة تنتظر البيانات حيال المناعة لمدد تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، متوقعاً استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام.
وأكد أنه خلال 3 أسابيع ستتوفر معلومات بخصوص الآثار على الأطفال وكبار السن، حيث بدأ المسؤولون عن اللقاح في تطعيم مجموعة من الأطفال بين أعمار 12 إلى 16 عاما، وهناك خطط حالياً لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاما.
وأشار إلى محاولتهم تأمين 50 مليون جرعة من اللقاح خلال هذا العام، كما يحاولون تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل، منوهاً بوجود تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا، كما تُجري مناقشات حالياً لتوزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم.
ولفت إلى أن نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر، كما يتطلب نقله تخزينه في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات، مؤكداً أنه من الضروري أن تقوم الدول بطلب اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمينه، مبدياً تطلعه لبيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة أنحاء العالم.