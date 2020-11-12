سفارة المملكة في لاهاي: تعرض مقر السفارة لإطلاق نار.. ولا إصابات بين منسوبي البعثة

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى هولندا، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي، لحـادث إطلاق نار جبان فجر اليوم الخميس.
وأضافت أن رجال أمن السفارة قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.
وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة لهذا الاعتداء الجبان، معبرةً عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم مَن يقف خلفه إلى العدالة. وفق “أخبار 24”.
وحثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.