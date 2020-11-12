“قيادة طيران أمن الدولة” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية “رجال”، على رتب (رقيب – وكيل رقيب – جندي أول – جندي).
وأوضحت القيادة، في بيان اليوم (الخميس)، أن استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر / توظيف) ابتداءً من يوم السبت ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، حتى يوم الجمعة ٥ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ.
ويُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد على 30، وأن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها. وفق “أخبار 24”.