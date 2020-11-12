“الجمارك” تكُمل استعداداتها لافتتاح منفذ “جديدة عرعر” لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم (الخميس)، استعداداتها لافتتاح منفذ “جديدة عرعر” للشحن، وذلك إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ “جديدة عرعر” من الجانب السعودي ومنفذ “عرعر” من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة. وفق “أخبار 24”.
وينطلق المشروع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.