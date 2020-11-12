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12/11/2020   8:29 م

بالصور.. مجلس صلح في رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح

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في ظل دعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله لبرنامجه لإصلاح ذات البين تم عقد مجلس صلح في مدينة الرياض بين سعد بن ملفي الرشيدي و ممدوح بن بدر العميري وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه لله عزوجل ثم لرؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ فيصل بن محمد بن حاضر الحراقين والشيخ محمد بن مبارك بن مسن والشيخ هادي بن عبود بن زمال والشيخ محمد احمد الانصاري والشيخ سعيد علي الحارثي والشيخ احمد سعيد الحميري واعيان اخرون .

وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر ابن خرصان والشيخ عبدالعزيز العقيلي شاكرين الله عزوجل ثم والد الجميع وزعيمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وعضده صاحب البرنامج ومؤسسه وداعمه سيد الجميع ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله والذي عم برنامجه الجميع من مبدأ ديني و إنساني ولازال البرنامج يحصد الثمار ، حامدين لصحيفة الخرج اليوم على متابعتها وتغطيتها لهذا البرنامج التطوعي الكبير .

بالصور.. مجلس صلح في رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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