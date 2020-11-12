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أخبار محلية > اتفاق صندوق الوقف الصحي وجمعية “رحماء” على إجراء 1000 عملية للعيون لدى القطاع الخاص
13/11/2020   1:14 ص

اتفاق صندوق الوقف الصحي وجمعية “رحماء” على إجراء 1000 عملية للعيون لدى القطاع الخاص

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وقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، اتفاقية شراكة مجتمعية بين صندوق الوقف الصحي وجمعية رحماء الصحة، والتي تهدف إلى إجراء 1000 عملية جراحية للعيون.

وسيتم إجراء عمليات العيون في مراكز طبية متخصصة في القطاع الخاص، وتشمل العمليات المياه البيضاء، حوَل عيون الأطفال، حقن “أفا ستين” للشبكية، ليزر للشبكية لمرضى السكري.

وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم الخدمات الصحية، بالمشاركة مع القطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بجودة وكفاءة عالية، وبالتكامل مع خدمات “الصحة”. وفق “أخبار 24”.

اتفاق صندوق الوقف الصحي وجمعية “رحماء” على إجراء 1000 عملية للعيون لدى القطاع الخاص

أخبار محلية
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